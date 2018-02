Equitazione, Salto Ostacoli. Doppietta italiana a Vilamoura! Piergiorgio Bucci trionfa davanti a Matias Alvaro

Il Portogallo si tinge d’azzurro nel weekend del Salto Ostacoli. Uno strepitoso Piergiorgio Bucci fa suonare l’inno di Mameli a Vilamoura, nel Gran Premio che ha chiuso il programma del CSI3* in Portogallo.

In sella a Heartbreacker vd Achterhoe, Bucci ha realizzato uno splendido doppio netto, chiudendo il barrage in 35”75 davanti ad un altro italiano, il giovane Matias Alvaro, che ha piazzato due percorsi senza errori in sella a Tempo des Brieres, fermando il cronometro del barrage a 35”96 e conquistando il secondo posto, davanti al tedesco David Will, terzo con Chillert Blue in 36”33.

Ai piedi del podio si è piazzato il francese Timothee Anciaume, quarto in sella a Kiamon con un tempo di 36”42 nella prova decisiva, mentre il britannico Skye Higgin, ultimo tra i qualificati al barrage, è quinto in 37”73.

Antonio Alfonso, invece, non è riuscito ad accedere al barrage a causa di una penalità per il superamento del tempo massimo nel percorso base, chiudendo all’ottavo posto in 76”13 in sella a Chic Hin D Hyrencourt.













Foto: Grassia/FISE