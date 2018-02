Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Giappone in testa tra le donne, Svezia e Gran Bretagna rispondono

Il Giappone si conferma al comando del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al termine della terza giornata, le asiatiche conducono a punteggio pieno inseguite dalla Svezia, altra squadra imbattuta ma che ha giocato una partita in meno.

Fujisawa e compagne hanno sconfitto la Corea del Sud per 7-5 rimontando dal 3-5 al termine del settimo end. Le nipponiche hanno tenuto il pallino del gioco per tre frazioni consecutive e hanno avuto la meglio. La Svezia è invece dovuta ricorrere all’extra end per imporsi sul Canada: il 7-6 finale è frutto della grande sagacia tattica di Hasselborg e compagne che hanno vinto una dura battaglia contro la formazione guidata da Homan. La Gran Bretagna si mantiene in scia alle due battistrada grazie alla vittoria sulla Cina giunta all’extra-end (8-7): Muirhead e compagne sono state brave a rimontare dal 3-5 al termine della sesta frazione e si sono meritate il successo contro la squadra di Wang.

La Svizzera vince una partita cruciale contro gli USA: 6-5 in uno scontro diretto per continuare a sperare nelle semifinali, le elvetiche avanti per 5-1 a metà partita non sono riuscite a chiudere subito l’incontro, la partita si è decisa alla decima frazione con Roth e compagne che hanno piazzato solo un punto, insufficiente per guadagnarsi il supplementare contro il quartetto della Tirinzoni.

TERZA GIORNATA:

Cina vs Gran Bretagna 7-8

Canada vs Svezia 6-7

USA vs Svizzera 5-6

Corea del Sud vs Giappone 5-7

CLASSIFICA:

Giappone 3 vittorie (3 partite giocate)

Svezia 2 vittorie (2)

Gran Bretagna 2 vittorie (3)

Corea del Sud 1 vittoria (2)

OAR 1 vittoria (2)

Svizzera 1 vittoria (2)

Cina 1 vittoria (3)

USA 1 vittoria (3)

Canada 0 vittorie (2)

Danimarca 0 vittorie (2)

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto WCF)