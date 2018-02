Ciclismo su pista, Mondiali 2018: i favoriti e gli outsider gara per gara. L’Italia punta ad essere protagonista in diverse specialità

Domani inizieranno i Mondiali di ciclismo su pista che si svolgeranno fino a domenica al Velodromo Omnisport di Apeldoorn. La cittadina olandese ospita per la seconda volta una rassegna iridata, dopo quella del 2011. I migliori interpreti al mondo di questo sport saranno presenti per cercare di conquistare una medaglia. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e gli outsider per tutte le gare di questo evento.

Inseguimento a squadre

L’Italia potrà ambire al podio con entrambi i quartetti. Al maschile la grande favorita sarà la Nuova Zelanda, visto l’assenza dell’Australia, mentre il Bel Paese si giocherà l’altro posto in finale con Francia e Gran Bretagna. In campo femminile dovremmo assistere alla sfida Stati Uniti e Gran Bretagna per l’oro, mentre le azzurre saranno tra le outsider.

Velocità a squadre

Al maschile la Nuova Zelanda cercherà di difendere il titolo, ma Francia e Olanda hanno dimostrato una grande crescita nelle ultime tappe di Coppa del Mondo. Attenzione poi anche a Germania e Gran Bretagna. Al femminile le tedesche sembrano pronte a riprendersi l’oro, ma la Russia resta un avversario molto difficile, potrebbero arrivare in finale anche Australia e Cina.

Scratch

Partiamo dalla gara femminile, dove Rachele Barbieri cercherà di difendere il titolo. La giovane stella azzurra ha dimostrato di potersi ripetere, ma le sue avversarie, in particolare Jolien D’Hoore ed Elinor Barker, faranno di tutto per strapparle il titolo. Al maschile il polacco Adrian Teklinski sembra poter bissare il successo, ma saranno tanti gli outsider tra cui il greco Christos Volikakis, attuale numero uno del ranking, il bielorusso Yauheni Karaliok, campione europeo under 23 e il britannico Christopher Latham, bronzo lo scorso anno.

Keirin

Ci aspettiamo un altro duello tra il malese Mohd Azizulhasni Awang e il colombiano Fabian Hernando Puerta Zapata, ma nella lotta per l’oro si potrebbero inserire anche l’olandese Matthijs Büchli e l’australiano Matthew Glaetzer, entrambi grandi protagonisti in Coppa del Mondo. In campo femminile sarà quasi impossibile riuscire a battere la tedesca Kristina Vogel, ma ci proveranno la lituana Simona Krupeckaite, l’australiana Stephanie Morton e la giovane belga Nicky Degrendele.

Corsa a punti

Cameron Meyer è pronto a difendere il titolo, ma gli avversari non mancheranno, partendo dagli altri due medagliati della scorsa edizione, il belga Kenny de Ketele e il polacco Wojciech Pszczolarski e poi potrebbe arrivare la consacrazione per il giovane talento danese Niklas Larsen. Al femminile la britannica Elinor Barker proverà a ripetersi, ma dovrà fare i conti con l’olandese Kirsten Wild e la belga Lotte Kopecky. Tra le outsider citiamo in particolare la norvegese Anita Yvonne Stenberg.

Inseguimento individuale

Uno dei favoriti per l’oro è il nostro Filippo Ganna, che proverà a ripetere l’impresa del 2016. Il suo grande rivale sarà ancora il portoghese Ivo Oliveira, già superato agli Europei, vista l’assenza del campione in carica Jordan Kerby. In campo femminile saranno favorite le due giovani statunitensi Chloe Dygert e Kelly Catlin, rispettivamente oro e bronzo lo scorso anno. Attenzione poi alla tedesca Gudrun Stock, la polacca Justyna Kaczkowska e la nostra Silvia Valsecchi, bronzo agli Europei.

Velocità individuale

Ci aspettiamo un’altra sfida tra l’olandese Harrie Lavreysen e il russo Denis Dmitriev, ma altri tre corridori potranno lottare per un posto in finale: il neozelandese Ethan Mitchell, l’australiano Matthew Glaetzer e il veterano ucraino Andrii Vynokurov. Al femminile vivremo una gara molto simile al keirin con la tedesca Kristina Vogel favorita assoluta e la lituana Simona Krupeckaite e l’australiana Stephanie Morton a lottare per un posto con lei in finale. In questo caso potrà giocarsela anche la rappresentante di Hong Kong Lee Wai Sze.

Omnium

Il francese Benjamin Thomas sembra lanciato verso un altro oro. I suoi principali rivali saranno il campione europeo Albert Torres Barcelo e il polacco Szymon Sajnok. Tra gli outsider troviamo il giapponese Eiya Hashimoto, il danese Niklas Larsen e l’azzurro Simone Consonni. Al femminile ci aspettiamo di vedere invece un emozionante duello tra l’olandese Kirsten Wild e la britannica Katie Archibald, mentre la nostra Elisa Balsamo si giocherà un posto sul podio con la statunitense Jennifer Valente e la giapponese Yumi Kajihara.

Chilometro a cronometro

I due grandi favoriti saranno i francesi François Pervis e Quentin Lafargue, rispettivamente oro e bronzo un anno fa, mentre chi proverà a inserirsi in questa lotta è il tedesco Joachim Eilers. Per quanto riguarda la gara femminile, che ricordiamo svolgersi su 500 metri, la russa Daria Shmeleva cercherà di difendere il titolo dall’assalto delle tedesche Miriam Welte e Pauline Sophie Grabosch.

Madison

Al maschile la Francia ha buone chance di ripetersi e se la vedrà con Belgio e Danimarca. Al femminile invece non sarà facile per il Belgio difendere il titolo, viste le due forti coppie proposte da Gran Bretagna e Stati Uniti. Anche l’Italia proverà a salire sul podio in questa gara, con le due giovani azzurre Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, che hanno già dimostrato di essere competitive in Coppa del Mondo.

Foto: Twitter Fci