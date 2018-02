Calendario Serie A calcio, 26^ giornata: tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming

Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sarà un turno fondamentale in ottica classifica generale. Prosegue la sfida a distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus: i bianconeri saranno impegnati domenica alle ore 18.00 contro l’Atalanta, i partenopei replicheranno nel posticipo di lunedì sera sul campo del Cagliari. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: ad aprire le danze sarà l’Inter nell’anticipo serale del sabato contro il Benevento, la Lazio risponderà domenica pomeriggio contro il Sassuolo poi il big match tra Milan e Roma nella serata di domenica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite valide per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio (24-26 febbraio). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 24 FEBBRAIO:

18.00 Bologna-Genoa

20.45 Inter-Benevento

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

12.30 Crotone-SPAL

15.00 Verona-Torino

15.00 Sampdoria-Udinese

15.00 Fiorentina-Chievo

15.00 Sassuolo-Lazio

18.00 Juventus-Atalanta

20.45 Roma-Milan

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO:

20.45 Cagliari-Napoli













(foto Gianfranco Carozza)