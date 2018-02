Calcio a 5, i migliori italiani della 20^ giornata di Serie A: Douglas Nicolodi fa volare Rieti, Francesco Molitierno baluardo del Kaos

Italiani alla ribalta nella 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. Ma a mettersi in mostra stavolta non sono i soliti noti, ma diversi talenti del Bel Paese che si sono distinti nelle vittorie delle proprie squadre, decidendo le sorti dell’alta classifica e della zona retrocessione. Di seguito, i migliori italiani della 20^ giornata:

Douglas Nicolodi: mette a referto il gol decisivo per la vittoria del Real Rieti sul campo della Luparense, un successo che conferma il momento d’oro dei reatini e dell’italobrasiliano, che punta a fare la differenza anche nella postseason.

Francesco Molitierno: un autentico muro che si erge dinanzi agli attacchi del Pescara rendendo impenetrabile la porta del Kaos Reggio Emilia in un match fondamentale per la corsa alle prime posizioni in classifica. Ancora una volta tra le mura amiche è praticamente insuperabile.

Guilherme Stringari: giocate d’autore e un gol da bomber di razza nella vittoria dell’Italservice Pesaro contro il fanalino di coda Milano. Tre punti che blindano il piazzamento dei marchigiani in zona playoff e tengono a distanza le agguerrite rivali.

Riccardo Punzi: c’è il suo zampino nel fondamentale successo del Block Stem Cisternino sul campo dell’IC Futsal. Un gol pesante a metà primo tempo per timbrare l’allungo nello scontro salvezza e tirare fuori dai guai la sua squadra.

Alessandro Patias: prova a tenere a galla la Lollo Caffè Napoli sul campo del Latina, ma la serata storta dei compagni vanifica la sua doppietta. Si conferma un baluardo insostituibile e le sue giocate accrescono il rimpianto per la mancata convocazione agli Europei.













