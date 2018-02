Calcio a 5, Europei 2018: programma, orari e tv di domenica 4 febbraio. Il palinsesto completo e come vedere le partite in Diretta Streaming

I campioni in carica puntano al primo posto ma non possono correre rischi. La Spagna si gioca la qualificazione stasera, domenica 4 febbraio, nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei 2018 di Lubiana, ma contro l’Azerbaijan basterà anche una sconfitta con due gol di scarto per garantirsi il pass per i quarti di finale. A far gola, tuttavia, è il primo posto nel gruppo D, attualmente detenuto proprio dagli azeri, che hanno sconfitto nettamente la Francia e stasera alle ore 20.45 cercheranno di giocare un brutto tiro anche ai detentori del titolo.

L’Arena Stozice, però, sarà teatro in precedenza della sfida tra Portogallo e Ucraina, che alle ore 18.00 giocheranno apparentemente a cuor leggero dopo aver già messo in cassaforte la qualificazione con le rispettive vittorie contro la Romania. Ai lusitani, in virtù della differenza reti a favore, basterebbe un pareggio per brindare al primato nel gruppo C, ma l’ipotesi di incontrare la Spagna ai quarti non fa gola a nessuno e le due squadre dovrebbero darsi battaglia fino all’ultimo istante, confidando nell’opportunità di evitare incroci pericolosi nel turno seguente.

Sarà possibile guardare i due match in tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky, ma le partite saranno visibili anche in Diretta Streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 4 febbraio

Ore 18.00: Portogallo-Ucraina (gruppo C)

Ore 20.45: Spagna-Azerbaijan (gruppo D)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook FIFA Futsal World Cup