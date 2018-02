Calcio a 5, Europei 2018 – Roberto Menichelli: “Partita molto dura, bravi a rimetterla in piedi. Ora ci giochiamo tutto con la Slovenia”

Inizia con un pareggio l’avventura dell’Italia agli Europei di calcio a 5 in quel di Lubiana (Slovenia). Il punteggio finale con la Serbia è infatti di 1-1: gli azzurri, dopo essere andati sotto al 30’ per la rete di Tomic, sono riusciti a riportare il match in parità grazie al gol realizzato due minuti dopo da De Luca.

Una prestazione considerata soddisfacente dal coach Roberto Menichelli, che ha così parlato nel dopo partita: “E’ stata una gara dura come mi aspettavo. La Serbia ha giocato con la difesa molto bassa e i ragazzi sono stati bravi a gestire anche il loro contropiede. Siamo soddisfatti di questo risultato, perché siamo riusciti a rimettere in piedi la partita e non era facile. Lima ha avuto un colpo forte e valuteremo le sue condizioni. Ora ci giocheremo tutto nella partita con la Slovenia, sarà un match da dentro o fuori e dovremo dare il massimo”.

Il gol del pareggio è arrivato dal napoletano Massimo De Luca, che al termine del match ha espresso la sua gioa per questa realizzazione: “Un gol molto importante, perché la partita si era messa male ed era importante pareggiarla. Fortunatamente sono riuscito a metterla dentro, perché il portiere serbo stava facendo dei miracoli. E’ stata una partita difficile, forse potevamo essere più veloci nella manovra, ma ora l’importante è ricaricare le pile per fare una grande partita sabato”.