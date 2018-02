Calcio a 5, Europei 2018: le partite di oggi (martedì 6 febbraio). Programma, orari e tv degli ultimi quarti di finale

Si completa il quadro dei quarti di finale degli Europei 2018 di calcio a 5. Ad aprire le danze oggi, martedì 6 febbraio, alle ore 18.00 saranno il Portogallo e l’Azerbaijan, che si scontreranno in un match dal pronostico apparentemente sbilanciato dalla parte dei lusitani, ma in realtà ben più equilibrato di quanto il differente tasso tecnico delle due squadre lasci pensare.

Gli azeri, infatti, sono stati in grado di creare grossi grattacapi alla Spagna e proveranno a porre un freno anche all’attacco stratosferico dei portoghesi, finora autori di ben 10 reti e trascinati da un magico Ricardinho.

In serata, alle ore 21.00, toccherà proprio alla Spagna, detentrice del titolo, provare a dar vigore al tentativo di riconfermarsi al vertice d’Europa, sfidando ai quarti l’Ucraina, che ha dimostrato di disporre di qualità tecniche tutt’altro che trascurabili e che proverà a rendere la vita difficile alla principale favorita per la vittoria finale.

Sarà possibile guardare i due match in tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky, ma le partite saranno visibili anche in Diretta Streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Quarti di finale – Martedì 6 febbraio

Ore 18.00: Portogallo-Azerbaijan

Ore 21.00: Spagna-Ucraina













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook FIFA Futsal World Cup