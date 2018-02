Calcio a 5, Europei 2018. Kazakistan-Russia 1-1: Douglas Junior risponde a Eder Lima, kazaki primi nel gruppo B

Il Kazakistan doma la Russia e conquista il primato nel gruppo B degli Europei 2018 di calcio a 5. Douglas Junior risponde al vantaggio iniziale di Eder Lima e il pareggio premia i kazaki, che impongono ai russi un tabellone probabilmente più ostico in prospettiva futura. Il ct kazako Cacau schiera Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas e Nurgozhin, mentre Sergei Skorovich si affida al quintetto composto da Putilov, Milovanov, Eder Lima, Robinho e Davydov. La partita si mette subito in discesa per la Russia, che dopo 1’45” passa in vantaggio con un gran gol di Eder Lima, servito alla perfezione da Davydov, che sembra mettere in discesa il match per la compagine allenata da Skorovich. Ma il Kazakistan è avversario ostico e non si scompone. Nurgozhin, Taynan e Douglas, infatti, in più occasioni si fanno notare dalle parti di Putilov, che risponde presente e non si lascia perforare dagli attacchi della squadra di Cacau, il cui forcing non si affievolisce col passare dei minuti. Il match è vibrante ed anche la Russia con Abramov e Eder Lima si fa nuovamente viva in fase d’attacco, vedendosi ribattere le conclusioni a rete dalla difesa kazaka.

La prima frazione si chiude così con la Russia in vantaggio di un gol, ma la ripresa si apre col botto. Douglas Junior, infatti, sfrutta al meglio un assist del portiere Higuita e pareggia i conti dopo 23’25”, innescando la reazione dei russi, che si guadagnano una punzione pericolosa con Romulo. Lyskov, però, si fa ribattere il tiro da Higuita e nel finale i ritmi pian piano calano. Il Kazakistan, così, ha vita facile nel gestire il pareggio fino alle ultime battute, quando Abramov per due volte va alla conclusione, trovando ancora la retroguardia kazaka pronta a respingere l’assalto russo. Il match si conclude pertanto col punteggio di 1-1, un pareggio che consente ad entrambe le squadre di passare il turno con il Kazakistan primo nel girone davanti alla Russia. Per conoscere gli abbinamenti dei quarti di finale, però, occorre attendere la sfida di stasera tra Italia e Slovenia, determinante soprattutto per il destino degli azzurri nel torneo.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook UEFA Futsal Euro 2018