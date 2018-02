Calcio a 5, Europei 2018: derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo, Portogallo per una storica prima volta

Gli Europei 2018 di calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di far valere la supremazia nel derby iberico, rivincita della finale del 2010 quando la Spagna alzò al cielo il trofeo in Ungheria.

E proprio le Furie Rosse, reduci dal successo ai rigori contro il Kazakistan al termine di un match ricco di capovolgimenti di fronte, puntano a consolidare la propria leadership continentale bissando il trionfo di Belgrado 2016 e portando a otto i titoli europei in bacheca. Per il Portogallo, invece, a dispetto di una tradizione florida, il secondo posto di Debrecen 2010 rappresenta l’unica apparizione sul podio. Ma la vittoria sofferta a scapito della Russia, finalista nelle tre precedenti edizioni, potrebbe anche segnare un punto di svolta nella storia della Nazionale lusitana, smaniosa di giocare un brutto tiro ai “cugini” spagnoli e di entrare di diritto nella leggenda.

Lo straordinario talento di Ricardinho rappresenta il punta di forza di un gruppo che si avvale anche della qualità di Bruno Coelho e André Coelho per provare a contrastare le doti tecniche e il carisma degli spagnoli, trascinati finora dai gol di Pola e dalle giocate di Miguelin, Joselito e Bebe. Due realtà confinanti, due filosofie di gioco differenti. Il ct portoghese Jorge Braz si avvale del miglior attacco del torneo con 21 reti all’attivo in 4 gare, mentre Venancio Lopez, tecnico della Spagna, punta sull’eclettismo del suo gruppo, capace di vincere di misura ma anche di andare a segno con frequenza se necessario. Un’arma tattica con cui le Furie Rosse cercheranno di difendere il titolo conquistato due anni fa. Ma di fronte ci sarà un Portogallo che non ha intenzione di mollare sul più bello e che proverà a sfruttare l’occasione di una vita per far esplodere di gioia i suoi tifosi.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook FIFA Futsal World Cup