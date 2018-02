Calcio a 5, 20^ giornata Serie A 2018: Came Dosson, che colpo! Supera l’Acqua&Sapone e vola in vetta! Ko Luparense e Napoli

Cambia ancora la capolista al termine della 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. La Came Dosson espugna il Palacus Santa Filomena, battendo 2-4 l’Acqua&Sapone e piazzando il sorpasso in vetta alla classifica proprio ai danni degli abruzzesi, in vantaggio di un gol all’intervallo e rimontati nella ripresa dalle reti di Schiochet e Grippi e dalla doppietta di Bellomo.

I veneti, dunque, tornano al comando a 6 giornate dal termine della regular season, ma il turno di campionato è ancora più propizio per la Came Dosson, che si avvantaggia anche per la contemporanea sconfitta della Luparense tra le mura amiche contro il Real Rieti, che prevale 3-4 in un match ricco di emozioni, in cui si esalta Joaozinho, autore di due reti e protagonista della rimonta nella ripresa. Per i reatini si tratta di un importante passo in avanti, che li porta a stretto contatto con le prime posizioni, a pari merito con il Kaos Reggio Emilia, impegnato lunedì 26 gennaio nel posticipo contro il Pescara.

Clamoroso anche il tracollo della Lollo Caffè Napoli sul campo dell’Axed Latina, che vince 4-3 con due reti di Maluko e i gol di Paulinho e Battistoni e si rilancia in ottica playoff. Ad imporsi è anche l’Italservice Pesaro, che supera 5-3 Milano in un match dominato a lungo prima del velleitario tentativo di rimonta finale dei lombardi. Fondamentale è anche il successo del Feldi Eboli, che espugna il campo della Lazio, vincendo 4-5 con due reti di Fornari e cullando ancora il sogno di agganciare l’ottavo posto, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff. Il Block Stem Cisternino, infine, si impone 2-6 nello scontro diretto sul campo dell’IC Futsal, scuotendosi dopo un lungo periodo di difficoltà e lasciandosi alle spalle la zona retrocessione.

Di seguito, i risultati della 20^ giornata di Serie A:

Acqua&Sapone Unigross-Came Dosson 2-4

Axed Latina-Lollo Caffè Napoli 4-3

IC Futsal-Block Stem Cisternino 2-6

Italservice Pesaro-Milano 5-3

Kaos Reggio Emilia-Pescara (lunedì 26 febbraio, ore 20.45)

Lazio-Feldi Eboli 4-5

Luparense-Real Rieti 3-4

CLASSIFICA



1 Came Dosson 44 punti

2 Acqua&Sapone Unigross 42

3 Luparense 40

4 Lollo Caffè Napoli 39

5 Kaos Reggio Emilia 34*

6 Real Rieti 34

7 Pescara 30*

8 Italservice Pesaro 28

9 Axed Latina 24

10 Feldi Eboli 23

11 Block Stem Cisternino 20

12 IC Futsal 18

13 Lazio 13

14 Milano 10

*una partita in meno













Foto: Facebook Came C5