Boxe: Italia Thunder, buona la prima. Sugli scudi Paolo Di Lernia, Clemente Russo sconfitto a sorpresa dal giovane Filipi

Italia Thunder ha esordito con una bella vittoria nei confronti di Croatia Knights nelle World Series of Boxing 2018, nell’evento in programma ieri a Firenze al Mandela Forum. La squadra italiana è riuscita ad imporsi per 3-2, riuscendo a chiudere i conti già dopo quattro match, vinti rispettivamente da Paolo di Lernia, Vincenzo Lizzi e Federico Serra.

A mettersi in mostra è stato principalmente Di Lernia, che nei 64 kg ha preso subito il comando delle operazioni, attaccando con il suo gancio sinistro e non lasciando scampo all’avversario, il croato Ivan Njegac. L’azzurro ha messo al tappeto il rivale dopo pochi istanti di gara, costringendolo al conteggio, per poi metterlo ko già nel corso della prima ripresa. Un incontro dominato da Paolo Di Lernia, che ha così spianato la vittoria alla squadra italiana.

Molto bene anche Vincenzo Lizzi e Federico Serra. Il primo, nei 75 kg, ha battuto per 2-1 Aleksa Markovic, forse nell’incontro più equilibrato della serata. L’azzurro ha attaccato fin da subito con forza e veemenza, cercando di penetrare con il sinistro. D’altro canto, l’avversario lo ha spesso messo in difficoltà con il destro, in un incontro il cui esito è stato incerto fino alla fine. Serra invece ha sfruttato bene le sue lunghe leve per tenere a distanza l’avversario e colpirlo, imponendo addirittura un conteggio.

Francesco Grandelli e Clemente Russo sono invece stati sconfitti: il primo ha trovato difficoltà nella prima ripresa e non è bastato condurre le seconde due all’attacco per ribaltare l’esito deciso dai giudici. Per l’azzurro, resta comunque una buona reazione, in cui ha spesso mostrato di poter essere più efficace del proprio avversario.

Il pugile di Marcianise, invece, si è trovato in difficoltà contro il 21enne Toni Filipi: la differenza tra i due era di ben 15 anni e sicuramente, anche per via dell’esperienza accumulata in carriera da Russo, in pochi si sarebbero aspettati un 3-0 in favore del croato. Filipi ha attaccato fin da subito, controllando il ring con il suo jab e cominciando da subito a comandare le operazioni, con Russo autore solamente di qualche sporadica offensiva al corpo ad inizio match. Con il passare dei minuti, l’offensiva del croato ha prevalso sul pugile di Marcianise, che pur nell’ultima ripresa ha provato una disperata rimonta, subendo però spesso la controffensiva di Filipi. Il risultato, per Italia Thunder, era comunque acquisito, ma il boxeur campano probabilmente oggi si aspettava qualcosa di più da se stesso.

andrea.voria@oasport.it













