Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Croazia batte Olanda, Italia sempre in testa. L’Ungheria sconfigge la Polonia, aiuto per gli azzurri

Non soltanto la vittoria dell’Italia in Romania nel girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. La Croazia era spalle al muro e rischiava una clamorosa eliminazione ma di fronte al pubblico di Zadar è riuscita a sconfiggere l’Olanda per 82-79 al termine di un match estremamente combattuto. I padroni di casa, avanti 25-13 dopo la prima sirena e 44-34 all’intervallo, hanno subito la rimonta degli orange che hanno incominciato l’ultimo quarto con un punto di vantaggio. Nella frazione decisiva, però, è saltata fuori tutta la classe di Sakic (22 punti) che ha trascinato i compagni verso il successo.

L’Italia rimane saldamente al comando a punteggio pieno dopo quattro giornate, seconda la Romania con due successi, poi Olanda e Croazia con una vittoria a testa (ma i tulipani hanno lo scontro diretto a favore). Gli azzurri sono già certi della qualificazione alla seconda fase dove porteranno dietro tutti i punti ottenuti nella prima (sarà quindi importante battere Olanda e Croazia per fare un ulteriore passo verso la rassegna iridata). I ragazzi di coach Meo Sacchetti se la dovranno vedere con la Lituania (4-0), con la Polonia e con l’Ungheria (entrambe 2 vinte e 2 perse, oggi i magiari hanno vinto lo scontro diretto per 64-57 e questo è un vantaggio davvero molto importante per la nostra squadra). Soltanto le prime tre classificate del girone di seconda fase staccheranno il pass per i Mondiali.













(foto Ettore Griffoni)