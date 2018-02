Badminton, Europei Under15 2018: i risultati degli azzurrini nella seconda giornata. Fuori tutti gli italiani

A Kazan, oltre agli Europei a squadre senior di badminton, sono in corso anche gli Europei individuali Under 15, che si terranno fino a domenica. Purtroppo oggi gli azzurrini non sono riusciti ad andare fino in fondo ai rispettivi tabelloni.

Nel singolare maschile hanno perso al terzo turno sia Luca Zhou, opposto al francese Simon Baron-Vezilier, numero tre del seeding, che ha vinto per 15-21 21-14 21-16, che Alessandro Gozzini, contro il numero 5 del tabellone, il russo Igor Pushkarev, che ha avuto la meglio con il punteggio di 21-9 25-23.

Nel doppio maschile Alessandro Gozzini e Luca Zhou hanno sconfitto i turchi Anil Ulac Atan e Mirac Kantar per 21-18 21-10, prima di fermarsi al cospetto dei transalpini Simon Baron-Vezilier e Kimi Lovang, dominanti per 21-9 21-12.

Nel doppio femminile Emma Piccinin, in coppia con la bulgara Kosara Andreeva, ha perso contro le turche Nisanur Tuncer e Nurgul Yilmaz con lo score di 21-11 12-21 21-10.













Foto: BadmintonItalia

