Badminton, Europei a squadre 2018: le favorite. La Danimarca tenta la doppietta, l’Italia punta ai quarti

Gli Europei a squadre di badminton si terranno a Kazan, in Russia, dal 13 al 18 febbraio 2018: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Campione uscente, in entrambi i tornei è la Danimarca, che tenterà una nuova doppietta continentale.

Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le prime e la migliore seconda. Proveranno a dar filo da torcere ai danesi, dopo un girone che appare tutt’altro che impossibile, l’Inghilterra, la Germania e la Russia. Possibili outsider saranno Francia, Finlandia e, appunto, Polonia. L’Italia, che avrà modo anche di tastare il polso al progetto giovani duemila20e24, potrebbe giocarsela alla pari con la Polonia, tentando addirittura uno storico approdo ai quarti.

Sono invece 24 le formazioni femminili iscritte al torneo, tra le quali non figura l’Italia. I Paesi sono stati suddivisi in sei gironi: pass ai quarti per le prime e le due migliori seconde. Anche in questo torneo gerarchie piuttosto simili: Danimarca con i favori del pronostico ed altre ad inseguire. Quotata è anche la Spagna, mentre si potranno confermare in ambito femminile Germania e Russia. Bulgaria ed Inghilterra appaiono un gradino sotto le prime quattro, ma vanno prese con le molle, e potranno divenire le mine vaganti della competizione.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: BadmintonItalia

CLICCA QUI PER GLI ARTICOLI SUL BADMINTON

roberto.santangelo@oasport.it