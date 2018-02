Atletica, Usain Bolt giocherà a calcio per l’Unicef! Amichevole di beneficenza, niente United

Usain Bolt aveva fatto emozionare tutti gli appassionati quando aveva annunciato che aveva firmato con una squadra di calcio. Tutti si immaginavano il Fulmine in una squadra professionistica, un’operazione di marketing dell’icona dell’atletica leggera e invece non è così. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo ha spiazzato tutti questa mattina: niente Manchester United e Borussia Dortmund. La carriera da calciatore del giamaicano incomincerà con un’amichevole di beneficenza in programma il 10 giugno all’Old Trafford, la casa dei Red Devils.

Usain Bolt giocherà nella squadra di Soccer Aid per l’Unicef in un match che coinvolgerà le leggende del calcio mondiale e le celebrità inglesi, tra cui anche Robbie Williams a cui è già stata lanciata la sfida. La maglia sarà naturalmente la “9.58”, il tempo del suo record del mondo sui 100 metri.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018