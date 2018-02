Atletica: serata negativa per Tamberi, fuori senza misura. Fassinotti chiude 7° con il primato stagionale a Banska

Nel meeting indoor di Banska Bystrica (Slovacchia), evento di “Gala” dedicato al salto in alto mondiale le notizie per Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti non sono esaltanti.

“Gimbo” accreditato con uno stagionale di 2,25 inizia la propria gara a 2,15 ma si capisce fin da subito che è una serata decisamente negativa quella slovacca per lui. Errori evidenti fin dal primo tentativo, spazzando via l’asticella con il braccio nell’ultimo, descrivono una prestazione da dimenticare per il marchigiano, lontano anni luce dai livelli che gli valsero l’oro mondiale indoor ed europeo outdoor. Senza nessuna misura e con un volto deluso, Tamberi esce di scena.

Per quanto riguarda Fassinotti, il 28enne torinese inizia il suo percorso senza macchia: facili le misure a 2,15 e 2,20. Il primo errore arriva 2,25 ma l’atleta dell’Aeronautica si riscatta immediatamente superando la misura nel secondo salto. Per lui è il primato stagionale, uguagliando la miglior misura italiana di “Gimbo”. Peccato che poi a 2,28, per un lieve ma decisivo contatto in fase di richiamo faccia cadere l’asticella. Chiuderà settimo l’italiano nella gara vinta dal cinese Yu Wang in 2,31 (primato personale) davanti al qatariano Barshim (2,31) ed all’atleta delle Bahamas Donald Thomas (2,31).













Foto: profilo twitter Fidal