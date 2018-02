Atletica, Mondiali Indoor 2018 – L’analisi di tutte le gare maschili: favoriti, outsider, sfide. A Birmingham è lotta per le medaglie!

I Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Spettacolo garantito per uno degli eventi sportivi più attesi dell’intera stagione a cui parteciperanno tantissimi big, pronti a sfidarsi per la conquista delle ambite medaglie. Analizziamo tutte le gare maschili: favoriti, outsider, sfide, duelli. La presentazione di tutte le prove con tutto quello che c’è da sapere.

60 METRI:

Chris Coleman è il grande favorito. Lo statunitense ha realizzato il nuovo record del mondo (6.34) e cerca di chiudere al meglio una pazzesca stagione invernale. Il suo rivale principale è il connazionale Ronnie Baker (6.40) ma attenzione anche al micidiale cinese Bingtian Su che nelle ultime settimane è sceso fino a 6.43. Da non sottovalutare poi gente esperta come Michael Rodgers, Chijindu Utah e la grande novità Hassan Taftian.

400 METRI:

La entry list ci regala un sontuoso Bratos Taplin a 44.88. Il grenadino è stato l’unico capace di scendere sotto i 45’’ in stagione e sembra il favorito d’obbligo della vigilia, bisognerà vedere se nell’occasione più importante riuscirà a reggere la pressione. I tre statunitensi Michael Cherry, Vernon Norwood, Aldrich Bailey sono all’agguato. Attenzione al ceco Pavel Maslak.

800 METRI:

La gara non si preannuncia molto partecipata. Tutti contro il kenyota Emmanuel Korir (1:44.21), proverà a contenerlo il polacco Adam Kszczot, i 20enni Donavan Brazidr e Mostafa Smaili vogliono fare saltare il banco. Marcin Lewandowski non si è esaltato in stagione ma potrebbe avere le carte in regola per regalarsi un piazzamento di lusso.

1500 METRI:

Come sempre sarà l’Africa a farla da padrone. Gli esperti Ayanleh Souleiman e Abdalaati Iguider ci regaleranno una bella sfida tra Gibuti e Marocco ma potrebbero inserirsi anche il 18enne etiope Samuel Tefera e il kenyota Vincent Kibet.

3000 METRI:

Le entry list vedono davanti a tutti il terzetto etiope composto da Selemon Barega, Hagos Gebrhiwet e Yomif Kejelcha. Gli inserimenti del marocchino Abdalaati Iguider e dello spagnolo Adel Mechaal sono assolutamente possibili.

60 METRI OSTACOLI:

Nomi di lusso per una gara che si preannuncia davvero interessantissima. Lo statunitense Jarret Eaton ha stupito tutti con il suo 7.43. Il giamaicano Omar McLeod (il più forte in circolazione all’aperto) e l’eterna stella Aries Merritt ci provano, attenzione anche all’altro statunitense Devon Allen e ai possibili colpacci francesi per mano di Manga e Martinot-Lagarde.

SALTO IN ALTO:

Tutti contro Mutaz Essa Barshim, l’uomo assolutamente da battere. Il Campione del Mondo all’aperto cerca il titolo indoor che Gianmarco Tamberi non potrà difendere. Il qatarino si è spinto fino a 2.38 in stagione, sembra averne più di tutti gli altri ma il russo Danil Lysenko non molla. Per il podio lotta apertisissima in cui Bednarek, Kynard, Thomas, Wilson, Wang, Nedasekau possono dire la loro.

SALTO IN LUNGO:

Pronostico davvero molto aperto. Il sudafricano Luvo Manyonga sembra averne più degli altri, lo statunitense Jarcion Lawson lo marca stretto (8.40 contro 8.38 gli stagionali), il cubano Juan Echevarria può essere la sorpresa a soli 19 anni. Il solito Greg Rutherford può trasformarsi in gara al pari di Eusebio Caceres ma entrambi non sono ancora riusciti ad andare oltre gli otto metri.

SALTO TRIPLO:

Il brasiliano Almir Dos Santos guida le liste con 17.37 ma tutti i big sono lì a partire dall’infinito portoghese Nelson Evora (17.30) passando per lo statunitense Will Claye (17.28) e per Chris Carter (17.20). Il nostro Fabrizio Donato è fermo al 16.94 degli Assoluti: riuscirà a piazzare una clamorosa zamata?

GETTO DEL PESO:

Tutto sembra essere apparecchiato per il grande duello tra il ceco Tomas Stanek e il polacco Konrad Bukowiecki oltre i 22 metri. Il tedesco David Storl è reduce da un’annata sottotono, Tom Walsh può piazzare la zampata, Ryan Whiting parte dalle retrovie.

EPTATHLON:

Pronostico quando mai aperto. Lo statunitense Zach Ziemek ha la miglior prestazione stagionale (6043) ma il migliore sulla carta è il francese Kevin Mayer, Campione del Mondo che però non ha ancora gareggiato in stagione. Attenzione anche all’ucraino Oleksiy Kasyanko, all’olandese Eelco Sintnicolaas e al tedesco Kai Kazmirek.

4X400 METRI:

USA, Belgio e Polonia con qualcosina in più, attenzione alla Gran Bretagna e alla Giamaica.