Vuelta a San Juan 2018: zampata di Giacomo Nizzolo nell’ultima tappa! Najar fa sua la classifica

Si è conclusa in volata l’ultima tappa della Vuelta a San Juan 2018, 141 chilometri con partenza e arrivo proprio a San Juan. Dopo una frazione in cui il gruppo è rimasto spesso compatto, o comunque ha concesso poco spazio ai fuggitivi, la lotta per il primo posto, come preventivabile, si è risolta allo sprint.

Il successo è andato all’ex campione italiano Giacomo Nizzolo, della Trek-Segafredo, che in questo modo ha migliorato il secondo posto della quarta tappa. Per il brianzolo si tratta del primo successo stagionale, mentre l’ultima volta che aveva alzato le braccia al cielo risaliva addirittura al mese di ottobre 2016, quando aveva vinto la prima tappa dell’Abu Dhabi Tour. Nella speranza che tutti i problemi fisici siano finalmente risolti, per l’azzurro una bella iniezione di fiducia anche in vista del resto della stagione.

Seconda posizione per l’argentino Maxi Richeze (QuickStep-Floors), che ha preceduto il compagno di squadra Alvaro Hodeg, colombiano. A seguire Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), mentre Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida) ha tagliato il traguardo in quinta posizione dopo che aveva provato ad anticipare ai 350 metri con una volata lunghissima. Settimo Federico Burchio con la maglia della nazionale italiana.

Non è cambiato nulla in classifica generale: vittoria finale per l’argentino Gonzalo Najar (San Juan) seguito a 51” dallo spagnolo Oscar Sevilla (Medellin-Inder). Terza posizione per un ottimo Filippo Ganna (UAE Emirates), competitivo per tutta la corsa e molto migliorato anche in salita.













Foto: ComettoBoschetti