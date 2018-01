Volo con gli sci, Mondiali 2018: Alex Insam, l’occasione per il riscatto. È caccia al record italiano

Attualmente detentore del record italiano con 232,5 metri, Alex Insam è molto atteso nei prossimi Campionati del Mondo di volo con gli sci 2018, che prenderanno il via domani sul trampolino di Oberstdorf, in Germania. La struttura tedesca, il cui punto HS è posto a 235 metri, potrebbe consentirgli di migliorare? Cosa ci si può aspettare dall’azzurro, che fino ad ora ha faticato a brillare nel primo mese e mezzo di gare?

Alla luce di quanto visto settimana scorsa a Bad Mitterndorf, il gardenese non sembra attraversare lo stesso stato di forma che poco meno di un anno fa gli aveva fatto raccogliere ottimi risultati in Coppa del Mondo, entrando anche tra i migliori 20. Per lui, come anche per Sebastian Colloredo, l’obiettivo non può che essere quello di entrare tra i migliori 30 e puntare al secondo giorno della gara individuale, che gli consentirebbe anche di fare esperienza importante. Il giovane Insam, classe 1997, è un talento naturale per quanto riguarda il volo con gli sci, ma in questo momento potrebbe pagare un lavoro svolto per accrescere le sue potenzialità sui trampolini solitamente adottati per le gare di Coppa, dove è fondamentale riuscire a costruirsi una carriera solida. Per quanto riguarda il record italiano, difficile valutare un trampolino su cui di fatto si è saltato solo l’anno scorso e che ha un record di 237 metri: difficile che l’azzurro, non per demeriti suoi, si avvicini così tanto alla misura limite, quantomeno saltando dalla stessa stanga dei big. Con condizioni favorevoli, in ogni caso, ha già dimostrato di saper veleggiare verso misure molto importanti.

In ogni caso, il Mondiale sarà un’obiettivo importante per lui, per valutare eventuali passi avanti o cambiamenti rispetto ad un anno fa, per comprendere come migliorarsi ulteriormente in ottica futura, anche considerando che è la migliore speranza italiana per tornare a raccogliere risultati importanti in questa disciplina.













Foto: By Auto1234 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons