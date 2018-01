Volley, Leon arriva a Perugia? Vicini al giocatore più forte del Mondo. Gino Sirci: “Ha la nostra offerta. Lascerà Kazan?”. Cifre milionarie!

Leon a Perugia non è più un sogno o un’utopia: il micidiale martello cubano, attualmente in forza alla corazzata Zenit Kazan (vincitrice delle ultime tre Champions League e dell’ultimo Mondiale per Club), potrebbe seriamente arrivare alla corte di Gino Sirci. Wilfredo, che per matrimonio potrà vestire la casacca della Polonia a partire dal prossimo anno, dovrebbe non rinnovare con il club russo e la proposta dei Block Devils sembra aver fatto breccia nel cuore del giocatore che starebbe seriamente pensando alla possibilità di giocare in Italia.

Leon, infatti, non firmerà il nuovo contratto avanzato dallo squadrone di Alekno e ad alimentare le speranze dei tifosi ci pensa lo stesso Presidente della Sir che assapora la possibilità di coccolarsi uno dei giocatori più forti al Mondo (se non il più forte, quantomeno nel suo ruolo). Ricordiamo tutti la celeberrima dichiarazione durante la Final Four della Champions League che si è giocata la scorsa primavera a Roma: “Leon? Vuole 1,2 milioni di dollari. Se mi portata uno sponsor che si innamora di questo atleta noi ce ne mettiamo la metà…la metà di un milione di euro“.

E oggi rilancia in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “L’offerta Leon l’ha in mano dal giorno 29 di aprile, quando l’ho formalizzata al suo procuratore. Certo quando il giorno dopo l’ho visto giocare così la voglia di prenderlo è aumentata. Noi abbiamo rivisto il procuratore di Wilfredo questa estate, quando mi è venuto a trovare in Sardegna. So di certo che la nostra proposta è inferiore a quella che gli può fare Kazan. Noi abbiamo messo in campo tutto il nostro potenziale. Penso che Leon, a Roma, abbia visto il nostro straordinario pubblico e il nostro entusiasmo. Oltre che la nostra organizzazione. Ma dire che verrà certo da noi sarebbe uno sbaglio. Io per la verità non sono certo neppure che lasci la Russia. Le voci in questo momento sono tante, alcune anche alimentate dai procuratori che ovviamente hanno tutto l’interessa a fare girare il nome di un giocatore come questo che ha un mercato incredibile“.

Si parla di una proposta di 900mila euro ma sulle cifre non ci si sbottona: “Un altro aspetto che mi lascia perplesso è che non credo che oggi Leon abbia interesse a dire no a Kazan. Ma ha tutto l’interesse a prolungare l’attesa fino ad aprile. Uno come lui può permettersi di aspettare fino all’ultimo prima di firmare“.