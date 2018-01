Volley femminile, Serie A1 2018 – Pesaro batte Casalmaggiore e agguanta il quinto posto. Lombarde in crisi nera

Pesaro ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (19-25; 25-23; 25-16; 25-21) nell’anticipo della 16esima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le marchigiane affiancano così Monza al quinto posto in classifica e mandano sempre più in crisi le ragazze in rosa, in lotta per non retrocedere.

Le padrone di casa, dopo aver perso il primo set, hanno vinto la battaglia nel secondo parziale e poi hanno dominato l’incontro. A fare la differenza il martello Yamila Nizetich, autrice di 19 punti col 50% in attacco ma soprattutto infinita in ricezione (50 palloni ricevuti con il 50%), doppia cifra anche per l’opposto Lise Van Hecke (16), per Tatjana Bokan (11) e per la centrale Freya Aelbrecht (10) affiancata nel ruolo da Rossella Olivotto (9), ancora una volta regia encomiabile di Carlotta Cambi. A Casalmaggiore non sono bastate le centrali Martina Guggi (15) e Jovana Stevanovic (14), Anndre Drews si vede subito (14) ma le ragazze in rosa sprofondano ancora.

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 41 15 14 2. Novara 36 15 12 4. Scandicci 33 15 12 4. Busto Arsizio 29 15 9 5. Monza 25 15 8 6. Pesaro 25 16 8 7. Modena 24 15 9 8. Firenze 14 15 4 9. Casalmaggiore 14 16 3 10. Bergamo 13 15 5 11. Legnano 11 15 4 12. Filottrano 8 15 3