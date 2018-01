VIDEO – Ginnastica, 2018 rivoluzionario: debutta la moviola in campo! 3D Sensing Technology, ecco come funziona

Il 2018 sarà un anno davvero rivoluzionario per la ginnastica artistica. Debutterà infatti la tanto attesa “moviola in campo”: la Polvere di Magnesio si uniformerà a tanti altri sport che utilizzano già la tecnologia per ridurre gli errori di valutazione durante le varie competizioni. Occhio di falco per il tennis, il celeberrimo VAR per il calcio, il video check per la pallavolo, il TMO per il rugby e ora la 3D Sensing Technology per la ginnastica artistica.

Il sistema progettato dalla Fujitsu prevede l’utilizzo sofisticato di telecamere e sensori che valutano in maniera matematica i movimenti delle ginnaste, li confrontano con degli schemi preimpostati presenti nel database e permetteranno ai giudici di avere un quadro più preciso della situazione in modo da effettuare valutazioni più corrette. Lo studio della grande azienda nipponica era già partito da anni e ora è arrivato a una conclusione, il sistema è stata presentato pochi mesi fa ed è stato pubblicato anche un VIDEO per spiegare come funzionerà.

Il debutto ufficiale è atteso per i Mondiali 2018 che si svolgeranno a Doha (Qatar) a fine ottobre ma non è escluso che si utilizzi anche in maniera sperimentale in alcune gare precedenti, si pensa ad esempio ai Campionati Nazionali Giapponesi.