VIDEO Carolina Kostner sul podio agli Europei! Bronzo scintillante, il programma libero dell’azzurra

Carolina Kostner ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo agli Europei 2018 di pattinaggio artistico. L’azzurra è salita sul podio continentale per l’undicesima volta in carriera: sul ghiaccio di Mosca l’altoatesina ha faticato nel programma libero, cadendo sul triplo lutz e mettendo le mani a terra sul doppio lutz ma per fortuna è riuscita a festeggiare ugualmente. Di seguito il VIDEO l’esercizio di Carolina Kostner.

Carolina #Kostner: elegante, graziosa e bellissima! ❤ Il suo programma agli Europei è emozionante, e l'azzurra è certa del podio! 🔝⛸🥉#EuroFigure | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/Aqr1QCAHEZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2018