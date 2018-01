Vela, Coppa America 2021: la Sardegna lancia la sfida! Barca ed equipaggio tutti isolani per sognare in Nuova Zelanda

La Coppa America 2021 sta prendendo sempre più forma ed avrà come protagonista l’Italia. La Sardegna in particolare: non solo perché Luna Rossa ha cominciato a Cagliari i suoi allenamenti e costruirà la propria base nel capoluogo sardo, ma anche perché la Fondazione “Adelasia di Torres” è pronta a lanciare la sua sfida. In tutti i sensi, dal momento che la spedizione avrà un forte carattere territoriale. A capo ci sarà l’imprenditore sardo Renato Azara e la barca sarà progettata e realizzata interamente in Sardegna, con progettisti e costruttori locali. Lo yacht club che dovrebbe lanciare la sfida è quello di Arzachena.

Un progetto che, oltre all’aspetto sportivo, mira anche a promuovere il territorio della Sardegna, secondo accordi con il governatore Francesco Pigliaru. Lo sponsor principale, infatti, potrebbe essere proprio l’ente che favorisce il turismo regionale. Non è escluso, però, che Azara possa richiedere supporto anche dall’estero (si parla di Oman o Emirati Arabi Uniti, visti i recenti risultati positivi di Adelasia di Torres nell’Arabia Tour), in modo tale da rendere ancor più corposo l’investimento. L’Italia, quindi, potrà contare su due imbarcazioni (ma Mascalzone Latino ci sta ancora pensando…) nell’edizione numero 36 della Coppa America che si terrà ad Auckland nel 2021.













