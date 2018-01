Tournée Quattro Trampolini 2018: Richard Freitag in dubbio per la gara di Bischofshofen

Una brutta caduta oggi, nella prima serie della terza tappa della Tournée Quattro Trampolini 2018 in quel di Innsbruck, a compromettere tutto. Richard Freitag poteva provare a contrastare il dominatore Kamil Stoch per il successo finale, invece è stato costretto a dare forfait alla seconda serie per problemi fisici.

Queste le parole del medico della compagine teutonica di salto, riportate da Fondo Italia sulle condizioni di salute del leader della Coppa del Mondo:

“Il problema principale è all’anca sinistra. Abbiamo effettuato radiografie e analisi dalle quali non sono emersi infortuni traumatici. Quindi, per quanto mi riguarda, la prima diagnosi è positiva. Tuttavia il dolore è forte, di conseguenza non possiamo ancora stabilire se sarà in grado di partecipare alla competizione di Bischofshofen. Questo verrà deciso nella giornata di domani”.













