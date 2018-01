Tennis, Australian Open 2018 – Quanti soldi guadagnano i tennisti? Montepremi faraonico: cifre milionarie per i vincitori

Gli Australian Open 2018 aprono la stagione del tennis, il primo Grande Slam dell’anno si preannuncia davvero imperdibile e appassionante nonostante l’assenza di alcune stelle come Serena Williams, Andy Murray, Kei Nishikori. Dal 15 gennaio ci sarà da divertirsi a Melbourne e a motivare ulteriormente i campioni della racchetta sarà un vertiginoso montepremi che è addirittura aumentato del 10% rispetto a quello della passata stagione: cifre letteralmente da capogiro, un prize money faraonico che invoglia ulteriormente a farsi strada. Il montepremi degli Australian Open è addirittura di 43 milioni di dollari statunitensi (circa 36 milioni di euro).

Ai vincitori degli Australian Open spetteranno 3,11 milioni di dollari (circa 2,6 milioni di euro, assegni giustamente identici per uomini e donne). I finalisti perdenti dovranno invece accontentarsi di circa 1,3 milioni di euro, belle cifre di consolazione per i semifinalisti (circa 790mila euro) e anche per gli eliminati ai quarti di finale (circa 395mila euro). Basta essere nel tabellone principale per incassare 33mila euro, vincendo una partita si tocca quota 52mila!