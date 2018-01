Tennis, Australian Open 2018: Nick Kyrgios, talento e follia. Melbourne lo aspetta ancora una volta

Mark Edmondson nel 1976. Questo è l’ultimo tennista australiano capace di conquistare il titolo agli Australian Open. Sono passati 42 anni, un periodo lunghissimo senza vittorie a cui non sono riusciti a porre fine nemmeno giocatori come Pat Cash e Lleyton Hewitt, entrambi sconfitti in finale.

Dal 2014, però, i tifosi australiani sono tornati a sperare che un loro tennista possa tornare finalmente a vincere il primo Slam della stagione. Quell’anno Nick Kyrgios faceva il suo esordio nel tabellone principale degli Australian Open, venendo sconfitto poi al secondo turno da Benoit Paire in cinque set, facendosi rimontare uno vantaggio di due set a zero.

Un’occasione persa, che sicuramente in quella circostanza fu dettata probabilmente dalla giovane età e dalla poca esperienza. Era difficile ipotizzare che quella potesse essere la fotografia della carriera del nativo di Canberra. Kyrgios è sempre stato considerato un possibile “crack”, un giocatore destinato a diventare in breve tempo il numero uno del mondo e un sicuro vincitore di uno Slam. Invece Nick non ha saputo rispettare le grandi aspettative ed è stata una carriera costellata più da grandi delusioni che da risultati di prestigio. Il tutto condizionato da un comportamento spesso oltre i limiti e che lo ha portato ad essere squalificato dall’ATP per scarso impegno.

Agli Australian Open il tennista di Canberra ha eguagliato anche il suo miglior risultato in uno Slam, raggiungendo i quarti di finale nel 2015 (sconfiggendo agli ottavi Andreas Seppi in rimonta in cinque set), come aveva fatto l’anno precedente a Wimbledon. A Melbourne lo attendono ancora tanti suoi tifosi, con la speranza che questo sia davvero l’anno buono, anche perché molti big sono infortunati o comunque non al meglio e l’inizio di stagione di Kyrgios è stato confortante, vincendo il titolo a Brisbane. Sarà l’anno buono oppure ancora una volta bisognerà parlare dell’ennesima caduta dell’eterna promessa Nick Kyrgios?

Foto: pagina Facebook Nick Kyrgios