Tennis, Andy Murray operato all’anca: “Tornerò tra sei mesi. Non mi ritiro, giocherò ai massimi livelli”

Andy Murray si è sottoposto a un intervento chirurgico all’anca con l’obiettivo di guarire definitivamente dai problemi fisici che nell’ultimo anno hanno debilitato l’ex numero 1 al mondo.

Il britannico, costretto a dare forfait all’Australian Open, è finito sotto i ferri in una clinica di Melbourne e spera di tornare in campo nel giro di sei mesi, dunque a metà della stagione agonistica (può provare a puntare agli US Open?). Il 30enne, fermo dal mese di luglio quando venne eliminato dal torneo di Wimbledon, aveva cercato di recuperare per partecipare al primo Grande Slam del 2018 ma i match di esibizione non gli hanno dato le risposte che sperava e dunque ha preferito operarsi.

Queste le dichiarazioni che Andy Murray ha rilasciato alla BBC, smentendo l’ipotesi di un possibile ritiro: “Non ho ancora finito di giocare a tennis. Sono molto ottimista sul mio futuro, tornerò a giocare ai più alti livelli. L’operazione è andata bene. Ma riprenderò solo quando starò davvero bene“.













(foto profilo Twitter Wimbledon)