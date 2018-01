Speed skating, Coppa del Mondo Erfurt 2018: Nicola Tumolero, la punta di diamante dell’Italia in Germania pensando a PyeongChang

Il ghiaccio continentale di Kolomna (Russia) lo aveva detto con forza e la tappa di Coppa del Mondo di Erfurt (Germania) lo ha ribadito. L’Italia dello speed skating ha un’atleta su cui poter puntare. Il suo nome è Nicola Tumolero.

In Russia, quell’oro nei 5000 metri era stato accolto con soddisfazione, cosciente però delle grandi assenze di skater di spicco del panorama europeo. Ebbene, sull’anello teutonico, a parte l’olandese Sven Kramer c’erano tutti ed il secondo posto alle spalle del norvegese Sverre Lunde Pedersen la dice lunga sulla prestazione del pattinatore del Bel Paese. Un incedere convincente il suo, distribuendo lo sforzo nel migliore dei modi e riuscendo nell’impresa di arrivare a un tiro di schioppo dal trionfo, cose da Enrico Fabris. Si, forse, scomodare il campione olimpico dei 1500 metri di Torino 2006, nonché bronzo sui 5000m, è un po’ troppo ma…

Il record italiano nei 3000 metri ed il personale abbattuto (nei 5000 metri) nel corso delle tappe di Coppa erano stati dei segnali. In Germania, dopo il trionfo in Santa Madre Russia, si è avuta la conferma che il duro lavoro paga e l’Italia ha un atleta di valore assoluto che, forse, non è ancora pronto per competere con i migliori a livello olimpico ma non è così lontano. Del resto, aver messo dietro atleti del calibro del canadese, primatista del mondo, Ted-Jan Bloemen e la coppia tedesca formata da Patrick Beckert e Moritz Geisreite ha un peso importante per quel che sarà in Corea del Sud.

La crescita esponenziale di Tumolero, forte di questi risultati, potrebbe essere costante e nell’appuntamento clou regalarci qualcosa di inaspettato in un contesto di mostri sacri. Il ragazzo di Roana, come detto, ha dimostrato di saperci stare più che bene

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SULLO SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo facebook Nicola Tumolero