Sorteggio Australian Open 2018: quando si svolgerà? La data e l’orario. Tutte le teste di serie dei tabelloni maschile e femminile

Giovedì 11 gennaio si svolgerà il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2018, primo Grande Slam della stagione. L’annata del tennis entra nel vivo, cresce l’attesa per conoscere quali saranno gli abbinamenti e gli accoppiamenti nella corsa verso la Finale di Melbourne. Nonostante i forfait annunciati di Andy Murrai, Kei Nishikori, Serena Williams e Victoria Azarenka non mancherà lo spettacolo. Le due stelle favorite sono sicuramente Roger Federer e Rafael Nadal, finalisti dodici mesi fa e pronti per regalare un grande show.

Per l’ultima volta, gli Australian Open 2018 avranno 32 teste di serie: dalla prossima stagione, infatti, si passerà a 16 per regalare spettacolo fin dal primo turno. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio degli Australian Open 2018. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

GIOVEDI’ 11 GENNAIO:

09.00 Sorteggio Australian Open 2018

TESTE DI SERIE – TABELLONE MASCHILE:

Rafael Nadal Roger Federer Grigor Dimitrov Alexander Zverev Dominic Thiem Marin Cilic David Goffin Jack Sock Stan Wawrinka Pablo Carreno Busta Kevin Anderson Juan Martin del Potro Sam Querrey Novak Djokovic Jo-Wilfried Tsonga John Isner Nick Kyrgios Lucas Pouille Tomas Berdych Roberto Bautista Agut Albert Ramos Milos Raonic Gilles Muller Diego Sebastian Schwartzman Fabio Fognini Adrian Mannarino Philipp Kohlschreiber Damir Dzumhur Richard Gasquet Andrey Rublev Pablo Cuevas Mischa Zverev

TESTE DI SERIE – TABELLONE FEMMINILE:

Simona Halep Caroline Wozniacki Garbine Muguruza Elina Svitolina Venus Williams Karolina Pliskova Jelena Ostapenko Caroline Garcia Johanna Konta Coco Vandeweghe Kristina Mladenovic Julia Goerges Sloane Stephens Anastasija Sevastova Anastasia Pavlyuchenkova Elena Vesnina Madison Keys Ashleigh Barty Magdalena Rybarikova Barbora Strycova Angelique Kerber Daria Kasatkina Daria Gavrilova Dominika Cibulkova Shuai Peng Agnieszka Radwanska Petra Kvitova Mirjana Lucic-Baroni Lucie Safarova Kiki Bertens Ekaterina Makarova Anett Kontaveit













(foto profilo Twitter World Tour)