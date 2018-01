Snowboard alpino, Coppa del Mondo Rogla 2018: nelle qualifiche del PGS avanti Fischnaller, Mick e March

Giornata di gare per lo snowboard alpino in quel di Rogla, in Slovenia, dove nel primo pomeriggio è in programma la fase finale dello slalom gigante parallelo, specialità olimpica. Nelle qualifiche del mattino avanti tre azzurri: Roland Fischnaller, Christoph Mick ed Aaron March. Fuori invece Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e, tra le donne, Nadya Ochner.

Miglior tempo nella qualifica maschile per il padrone di casa Zan Kosir, che totalizza 1’05″81. Roland Fischnaller è quarto in 1’06″06, Christoph Mick è sesto in 1’06″32 ed Aaron March è 13° in 1’06″61. March e Fischnaller dunque si sfideranno negli ottavi di finale. Fuori Maurizio Bormolini, 18° in 1’06″86, Mirko Felicetti, 21° in 1’06″91, ed Edwin Coratti, 33° dopo essere uscito su pista rossa.

Tra le donne miglior tempo dell’austriaca Julia Dujmovits, che chiude in 1’10″01, mentre è soltanto 20a Nadya Ochner in 1’11″34, venendo così eliminata.

