Slittino su pista naturale, Coppa del Mondo 2018: super Italia anche a Nova Ponente. Vincono Pinggera e Gruber

Ancora una super Italia per quanto riguarda lo slittino su pista naturale: in casa, a Nova Ponente, nella penultima tappa della Coppa del Mondo arriva un’altra ondata di podi, con due successi per la nazionale azzurra.

Nel singolo maschile Alex Gruber detta legge e resta in testa alla classifica di Coppa: preceduto il compagno di squadra Patrick Pigneter di 66 centesimi, terzo invece l’austriaco Thomas Kammarlander. Piazzamento anche per Stefan Federer (quinto).

Ordine di arrivo singolo maschile Nova Ponente (Ita):

1 GRUBER Alex ITA 1:48.67

2 PIGNETER Patrick ITA 0,66

3 KAMMERLANDER Thomas AUT 1,35

4 BUKIN Gregori RUS 2,06

5 FEDERER Stefan ITA 2,23

Tra le donne invece è Greta Pinggera che domina battendo la compagna di nazionale Evelin Lanthaler: qualche punto recuperato nella sfida fratricida tra le due azzurre. Terza piazza per la russa Ekatherina Lavrentyeva.

Ordine di arrivo singolo femminile Nova Ponente (Ita):

1 PINGGERA Greta ITA 1:51.35

2 LANTHALER Evelin ITA 0,42

3 LAVRENTYEVA Ekaterina RUS 0,67

4 PFATTNER Alexandra ITA 1,68

5 UNTERBERGER Tina AUT 2,70

Nella prova a squadre c’è ovviamente un dominio tricolore: Pinggera, Gruber e Pigneter/Clara sono imbattibili e precedono nettamente Austria e Russia.

Ordine di arrivo staffetta a squadre Nova Ponente (Ita):

1 ITA PINGGERA Greta 0:57.77 (1)

GRUBER Alex 0:56.07 (1)

2:53.75

PIGNETER Patrick 0:59.91 (1)

CLARA Florian

2. AUT UNTERBERGER Tina 0:58.10 (3)

KAMMERLANDER Thomas 0:56.31 (2)

2:55.07

BRUEGGLER Rupert 1:00.66 (3)

ANGERER Tobias

3 RUS LAVRENTYEVA Ekaterina 0:57.96 (2)

BUKIN Gregori 0:56.79 (3)

2:55.17

PORSHNEV Pavel 1:00.42 (2)

LAZAREV Ivan

Foto: Twitter FISI

Foto: Twitter FISI