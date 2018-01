Short track, Europei 2018: i favoriti. Elistratov, Liu e Knegt gli osservati speciali in Germania

Dal 12 al 14 gennaio, sul ghiaccio di Dresda (Germania), andranno in scena gli Europei di short track e sarà una sorta di prova generale per le nazionali del Vecchio Continente in vista dell’appuntamento olimpico di PyeongChang, previsto nel mese di febbraio (9-25).

Nel settore maschile l’Italia non sembra avere molte chance. La mancata qualificazione della staffetta ai Giochi in Corea del Sud è rappresentativo di un movimento, tra i ragazzi, in difficoltà a differenza delle donne. Una situazione che si riflette anche in un contesto meno qualitativo ma pur sempre competitivo come quello europeo dove Russia, Olanda ed Ungheria possono contare su skater di un certo livello ed in lizza per la vittoria finale.

In casa russa Semen Elistratov, campione europeo in carica a Torino nell’overall oltre che nei 1500 metri e nei 3000 metri, sarà atleta da seguire. Campione del mondo nel 2015 a Mosca sempre nel chilometro e mezzo, l’atleta dell’Est esprime nelle prove “distance” il proprio meglio e sarà tra i favoriti anche di questi campionati.

Ungheria che invece conta sulla coppia Shaoang Liu/Shaolin Sandor Liu. In particolare, il secondo menzionato merita attenzione nelle specialità dei 500 e dei 1000 metri essendo secondo e primo nel ranking di Coppa del Mondo, vincitore delle tappe di World Cup sul ghiaccio di casa di Budapest (500 metri) e di Seoul (1000 metri). Magiari che dunque potranno ben figurare nel darsi continentale.

Non potevano mancare i Paesi Bassi. La nazionale olandese, tradizionalmente molto forte nello speed skating, sta diventando sempre di più una realtà in questa disciplina. In questo senso, Sjinkie Knegt è il pattinatore di punta. A segno davanti al proprio pubblico, a Dordrecht nei 1000 metri in Coppa del Mondo, ha programmato tutta la propria preparazione in vista della rassegna a Cinque Cerchi. Tuttavia, essendo dotato di grandi qualità, è tra i candidati al successo nei 500/1000 metri.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SHORT TRACK

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico