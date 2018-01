Serie A in vacanza: quando ritornano le squadre ad allenarsi? Tutte le date dei ritiri e delle ferie: Juventus ultima a riunirsi

La Serie A di calcio è entrata nella sua pausa invernale: il campionato è fermo, non si giocherà nel weekend del 13-14 gennaio e si tornerà in campo soltanto domenica 21 gennaio per la 21^ giornata (la seconda del girone di ritorno). Si è giocato durante le festività natalizie e dunque soltanto ora le squadre possono tirare il fiato prima di tornare a giocare la seconda parte di stagione.

Il rompete le riga all’Epifania, qualche giorno di riposo per tutti i giocatori e gli allenatore che potranno così godersi delle particolari ferie nel cuore del mese di gennaio. Le squadre si ritroveranno soltanto sul finire della settimana in corso o addirittura all’inizio della prossima come la Juventus. Vediamo quanto durano le vacanze delle varie formazioni di Serie A e tutte le date del ritorno agli allenamenti di tutte le squadre.

CHIEVO VERONA – 11 gennaio

BENEVENTO – 12 genaio (ad Acaya, Lecce)

CAGLIARI – 12 gennaio

CROTONE – 12 gennaio

SPAL – 12 gennaio (a Ferrara, fino al 15 a Roma)

VERONA – 12 gennaio

SAMPDORIA – 13 gennaio

TORINO – 13 gennaio

BOLOGNA – 14 gennaio

FIORENTINA – 14 gennaio

INTER – 14 gennaio

MILAN – 14 gennaio

SASSUOLO – 14 gennaio

GENOA – 15 gennaio

LAZIO – 15 gennaio

NAPOLI – 15 gennaio

ROMA – 15 gennaio

UDINESE – 15 gennaio

ATALANTA – 16 gennaio

JUVENTUS – 16 gennaio