Serie A, calendario 21^ giornata. Programma, orari e tv di tutte le partite. Come vederle in Diretta Live Streaming

Domenica 21 gennaio tornerà la Serie A 2018 di calcio. Dopo la pausa invernale concessa a squadre e calciatori che hanno giocato durante le festività natalizie, il campionato è pronto per ritornare a dare spettacolo: si riparte con la 21^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Si ricomincia con il grande duello per lo scudetto tra Napoli e Juventus, la lotta per un posto in Champions League con tre squadre coinvolte e la lotta per non retrocedere. Il turno in programma questo weekend potrebbe darci delle risposte molto importanti.

Riflettori puntati sul big match tra Inter e Roma che mette in palio punti pesanti per la Champions League: il posticipo di domenica sera regalerà emozioni. La lotta tra Napoli e Juventus sarà a distanza: partenopei impegnati a Bergamo nel lunch match, bianconeri in risposta lunedì sera contro il Genoa. Attenzione al Milan che sfida il Cagliari, la Lazio affronta il Chievo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite valide per la 21^ giornata di campionato (21-22 gennaio). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sku Go e Premium Player.

DOMENICA 21 GENNAIO:

12.30 Atalanta-Napoli

15.00 Verona-Crotone

15.00 Sassuolo-Torino

15.00 Lazio-Chievo

15.00 Sampdoria-Fiorentina

15.00 Bologna-Benevento

15.00 Udinese-SPAL

18.00 Cagliari-Milan

20.45 Inter-Roma

LUNEDI’ 22 GENNAIO:

20.45 Juventus-Genoa













(foto pagina Facebook Higuain)