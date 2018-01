Sci freestyle, Coppa del Mondo aerials 2018 – A Mosca vincono Anton Kushnir e Kiley McKinnon

A Mosca (Russia) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di aerials, competizione che si concluderà tra due weekend e dunque prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Al maschile si è imposto Anton Kushnir. Il Campione Olimpico ha così vinto la prima gara stagionale (126.55) ma rimane al secondo posto in classifica alle spalle del cinese Zongyang Jia assente in questa occasione. Alle spalle del bielorusso si sono piazzati i russi Ilia Burov (125.79) e Stanislav Nikitin (119.91).

Tra le donne ha trionfato la statunitense Kiley McKinnon, 22enne alla prima vittoria in carriera nel massimo circuito dopo essere salita sul podio per sette volte (l’ultima a febbraio a Deer Valley di fronte al proprio pubblico). L’americana si è imposta con un autorevole 95.52, rifilando distacchi pesanti a tutte le avversarie: seconda la bielorussa Aliaksandra Ramanouskaya (84.48), terza la russa Alexandra Orlova (80.33). Il quarto posto è della bielorussa Hanna Huskova (79.10) che però può consolarsi con il primo posto in classifica generale.