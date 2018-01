Sci di fondo, Tour de Ski Oberstdorf 2018: SPETTACOLO DE FABIANI! Terzo nella 15km di Oberstdorf, vince Iversen

Doppietta norvegese nella 15km a tecnica libera con partenza in massa di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2018, con Emil Iversen che brucia sul traguardo il connazionale Sindre Bjoernnstad Skar, ma l’eroe di giornata è il nostro Francesco De Fabiani che centra il podio nonostante una caduta a metà gara. Prova sontuosa dell’atleta nato ad Aosta che ha saputo rimontare e finire nella fuga giusta, dopo una gara tutt’altro che emozionante per colpa di un percorso rivoluzionato dopo la tempesta di ieri. Pochi tratti selettivi e gruppo compatto fino agli ultimi metri. Quarta posizione per il leader della classifica del Tour de Ski, l’elvetico Dario Cologna, che guadagna diversi secondi pesanti sugli avversari grazie agli sprint intermedi, mentre quinto è il terzo norvegese Finn Hagen Krogh che supera il britannico Andrew Musgrave e il canadese Alex Harvey proprio sul filo di lana. Ottavo è il quarto norvegese, Martin Johnsrud Sundby, davanti al tedesco Thomas Bing e al francese Maurice Manificat.

Gli altri italiani: non hanno preso il via Maicol Rastelli e Federico Pellegrino, mentre Dietmar Noeckler è giunto sedicesimo a 7,1 secondi da Iversen, con Giandomenico Salvadori cinquantaseiesimo a 50.5 secondi, un gradino avanti rispetto a Mirco Bertolina.

Percorso modificato e poco selettivo con il primo giro completato con un ritmo abbastanza blando. Il gruppo è composto da circa 30 elementi, con lo svedese Calle Halfvarsson a comandare, davanti al francese Adrien Backscheider, al russo Alexander Bolshunov, al canadese Alex Harvey e al russo Sergey Ustiugov. Primo dei nostri Giandomenico Salvadori in ventunesima posizione, mentre Dietmar Noeckler è quarantasettesimo, staccato di dieci secondi. Allo sprint per i bonus dei 3,6km sono il norvegese Martin Johnsrud Sundby e Dario Cologna ad aggiudicarsi i secondi di abbuono. 15 per il primo, 12 per lo svizzero. La sfuriata, tuttavia, non cambia il canovaccio della gara. Gruppo al gran completo con il britannico Andrew Musgrave che passa per primo ai 4,2km portandosi dietro una cinquantina di atleti racchiusi in appena 10 secondi, tra i quali un positivo Salvadori in ottava posizione.

Tutto immutato anche al terzo passaggio, con il norvegese Didrik Toenseth in cima al gruppo, con i tre italiani nelle prime sedici posizioni, mentre i primi distacchi concreti si vedono solamente oltre la sessantesima posizione. Tutti gli altri sono in una lunga fila indiana. Di questo traffico ne fanno proprio le spese Salvadori e De Fabiani che in una curva lenta cadono e perdono qualche metro. Al secondo sprint per gli abbuoni è ancora Cologna a centrare i 15 secondi di bonus, allungando ulteriormente in classifica su un Ustiugov in difficoltà, mentre alle sue spalle si susseguono le cadute e gli scontri tra atleti in una gara davvero al limite del credibile. Al passaggio ai 9,9km Sundby e Cologna prova ad alzare il ritmo, lasciando Ustiugov a 12,9 secondi in cinquantatreesima posizione. Si arriva nelle ultime fasi della gara, il tedesco Thomas Bing conduce le danze con Toenseth, Sundby e Skar sulle code degli sci, Cologna nono attendista anche per colpa di un problema ad un bastoncino, mentre Ustiugov non molla e risale in trentanovesima posizione ad appena 8,3 secondi. Per i nostri colori Noeckler è ventesimo, quattro posizioni davanti a De Fabiani che inizia una rabbiosa rimonta, mentre Mirco Bertolina e Salvadori sono oltre la cinquantesima posizione.

Tutto è apparecchiato per una volata di gruppo, con annessi e connessi, per cui contatti corpo a corpo e rischio di cadute dietro l’angolo. Nonostante l’equilibrio sono in tre che si staccano, e tra questi c’è anche il nostro De Fabiani, autore di un finale strepitoso. Sul traguardo è il norvegese Emil Iversen a piazzare la zampata vincente, con 4 decimi sul connazionale Sindre Bjoernstad Skar e 9 proprio su De Fabiani. Quarto è Cologna a 3,7 secondi (ma che può giovarsi dei secondi di bonus conquistati), quindi quinto Alex Harvey davanti a Andrew Musgrave, Finn Hagen Krogh e Martin Johnsrud Sundby.













Foto: Valerio Origo