Sci di fondo, Tour de Ski 2018 – Classifica generale donne: Ingvild Oestberg allunga in classifica su Weng, per le altre distacchi notevoli. Elisa Brocard è diciassettesima

La norvegese Ingvild Flugstad Oestberg si aggiudica la 10km con partenza in massa di Oberstdorf, seconda tappa del Tour de Ski 2018, e porta a quasi un minuto complessivo il suo vantaggio sulla connazionale Heidi Weng, undicesima nella prova di oggi. Dal terzo posto, detenuto dalla statunitense Jessica Diggins, i distacchi si fanno notevoli ed oltre i due minuti. Quarta la finlandese Krista Parmakoski, davanti alla connazionale Kerrtu Niskanen distante 2:34 dalla vetta. Prima delle italiane è Elisa Brocard, diciassettesima ad oltre 4 minuti da Oestberg, mentre Giulia Stuerz è quarantatreesima. Lucia Scardoni non ha preso il via alla 10km e lascia la classifica generale.

Oestberg sale anche in cime alla graduatoria della Coppa del Mondo, con 690 punti, 36 in più della solita Weng, mentre al terzo posto rimane l’ex leader, la svedese Charlotte Kalla che non è presente al Tour de Ski. Quattro norvegesi nelle prime cinque, con Marit Bjoergen quarta a quota 493 punti e Ragnhild Haga quinta a 480. Prima delle nostre, anche in questo caso, è Elisa Brocard a quota 30 punti, ma solamente in cinquantatreesima posizione.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2018:

1 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 1:19:10.1

2 WENG Heidi NOR +57.0

3 DIGGINS Jessica USA +1:56.7

4 PARMAKOSKI Krista FIN +2:09.1

5 NISKANEN Kerttu FIN +2:34.0

6 FESSEL Nicole GER +2:39.8

7 BJORNSEN Sadie USA +2:47.0

8 HAAG Anna SWE +2:54.2

9 STADLOBER Teresa AUT +2:57.5

10 SEDOVA Anastasia RUS +2:58.2

11 VON SIEBENTHAL Nathalie SUI +3:01.6

12 RINGWALD Sandra GER +3:01.6

13 NOVAKOVA Petra CZE +3:23.8

14 BOEHLER Stefanie GER +3:43.6

15 WIKEN Emma SWE +4:05.8

16 MONONEN Laura FIN +4:10.2

17 BROCARD Elisa ITA +4:15.6

18 NEPRYAEVA Natalia RUS +4:23.2

..

43 STUERZ Giulia ITA +8:51.4

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO 2018:

1 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 690

2 WENG Heidi NOR 654

3 KALLA Charlotte SWE 610

4 BJOERGEN Marit NOR 493

5 HAGA Ragnhild NOR 480

6 DIGGINS Jessica USA 453

7 PARMAKOSKI Krista FIN 435

8 BJORNSEN Sadie USA 421

9 STADLOBER Teresa AUT 368

10 NILSSON Stina SWE 330

11 NEPRYAEVA Natalia RUS 325

12 FALLA Maiken Caspersen NOR 307

..

53 BROCARD Elisa ITA 30

..

66 SCARDONI Lucia ITA 12

..

71 VUERICH Gaia ITA 6

..

76 LAURENT Greta ITA 3













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SCI DI FONDO

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo