Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2017-2018: azzurri senza lampi nella prima parte di stagione

Con la fine della Tournée dei Quattro Trampolini, è calato il sipario sulla prima parte della stagione agonistica della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Sebastian Colloredo, Davide Bresadola e Alex Insam hanno gareggiato costantemente nel massimo circuito FIS, ma solo a tratti hanno colto buoni risultati.

Il migliore è stato proprio l’esperto Colloredo, l’unico che fino a questo momento è riuscito ad entrare in zona punti. Recentemente ha concluso anche una discreta Tournée per quelle che sono al momento le ambizioni della squadra italiana. Hanno faticato maggiormente gli altri due: Bresadola aveva iniziato con un buon piglio, ma per diversi motivi non è mai riuscito a concretizzare il momento di forma, faticando a ritrovare le stesse prestazioni. Insam, invece, sembra in costante crescita. Nelle prossime due settimane, in particolare, si troverà ad affrontare gare di volo a Bad Mitterndorf e poi i Mondiali, sempre su trampolini dal profilo lungo, ad Oberstdorf. Lo scorso anno si era espresso bene in queste prove e potrebbero esserci i presupposti quantomeno per migliorare quanto fatto fino ad ora.

Difficile ipotizzare che la situazione possa migliorare in maniera sensibile, specialmente nelle gare su trampolini standard. Anche in ottica olimpica, sarebbe importante entrare tra le migliori 8 squadre al termine della prima serie della gara a squadre, ma fino ad ora chi ha provato a gareggiare in Coppa del Mondo oltre a loro ha faticato e non poco con l’alto livello di competitività delle gare. Da qui in avanti, comunque, i tre azzurri di punta potrebbero trovare buone performance con maggiore continuità, magari trovando sempre più spesso la zona punti.













Foto: By Auto1234 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons