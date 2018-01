Rugby, Trofeo Eccellenza 2018: le Fiamme Oro raggiungono San Donà in finale

La quinta giornata del Trofeo Eccellenza di rugby sancisce la seconda finalista della competizione: le Fiamme Oro raggiungono San Donà, che aveva staccato il pass nella gara precedente. I cremisi dovevano ottenere un punto in casa de I Medicei, ma fanno la voce grossa, andando a vincere con il nettissimo punteggio di 3-36. Mogliano, nell’altro girone, regola in volata Reggio, per un successo inutile ai fini della graduatoria, ma che può far morale visto il momento no societario. Sabato prossimo ultima giornata della fase a gironi, il 31 marzo la finale.

Trofeo Eccellenza – Quinta giornata

Girone 1

Mogliano – Reggio 38-35

Riposa: San Donà

Classifica

San Donà 14, Reggio 9, Mogliano 6.

Girone 2

I Medicei – Fiamme Oro 3-36

Riposa: Lazio

Classifica

Fiamme Oro 19, I Medicei 4, Lazio 3.













