Rugby, Conor O’Shea: “Italia, si vede la luce in fondo al tunnel. Teniamo duro, la vittoria arriva”

L’Italia si avvicina a grandi passi verso il debutto nel Sei Nazioni 2018 di rugby previsto per domenica 4 febbraio contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale cercherà di fare uno sgambetto ai Maestri e di comportarsi nel migliore dei modi durante il torneo come dichiara il CT Conor O’Shea: “Si vede la luce in fondo al tunnel. A novembre abbiamo mostrato buone fondamenta: in conquista, nella disciplina, meno di 10 falli a partita, anche in difesa. Il problema è che quando si presenta un’opportunità dobbiamo sfruttarla“.

O’Shea spiega i motivi del suo ottimo: “Abbiamo tanti giovani dal sicuro potenziale e le due franchigie sono cresciute, nei risultati e nel gioco. E’ giusto essere giudicati in base ai primi, ma io guardo soprattutto al secondo“. Sugli errori fatti nel recente passato prima del suo arrivo non ama pronunciarsi: “Non mi piace parlare di chi c’era prima di me, posso solo dire che si è lavorato tanto, ma forse non con la mentalità giusta. Le nostre rivali lo hanno fatto e ora dobbiamo colmare il gap“.

Ma come si possono battere le grandi corazzate del Sei Nazioni?: “Ai ragazzi dico sempre se squadre come l’Inghilterra e l’Irlanda giocano al 100% e noi giochiamo al 100%, vincono loro. Il nostro obiettivo deve essere esprimerci sempre al nostro miglior livello, provando a vincere tutte le partite. Quando gli altri non saranno al massimo…“.

L’Italia sta lanciando diversi giovani e il coach sembra molto contento: “Non è negativo come può sembrare: poca esperienza, certo, ma anche tanto entusiasmo e tanta energia. Ai giocatori ho detto, dopo la sconfitta contro il Sudafrica: teniamo duro, la vittoria arriverà“.













(foto Lorenzo Di Cola)