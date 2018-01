Rugby a 7, secondo raduno del 2018 per l’Italia maschile: i 20 convocati del CT Andy Vilk. Elenco rivoluzionato

La Nazionale italiana maschile di rugby a 7 prepara il secondo raduno del 2018 e per il CT Andy Vilk è ancora tempo di esperimenti: rispetto al raduno concluso pochi giorni fa, lista rivoluzionata in tutti gli elementi. Nessuna conferma infatti tra i 20 nomi diramati oggi per il ritrovo a Parma dal 16 al 18 gennaio.

Di seguito l’elenco completo dei 20 convocati: BALOCCHI Simone (Patarò Calvisano), BOCCARDO Michele (Toscana Aeroporti I Medicei), CORNELLI Matteo (Fiamme Oro Rugby), CRUCIANI Tommaso (Verona Rugby), D’ANNA Mattia (Mogliano Rugby), DAL ZILIO Roberto (Patarò Calvisano), FADALTI Luigi Niccolò (Petrarca Padova), FRANCESCATO Enrico (Petrarca Padova), GALLIMBERTI Davide (Mogliano Rugby), GUARDIANO Alessio Gianluca (S.S. Lazio Rugby 1927), JANNELLI Tommaso (Cus Milano), LONGO Alessandro (Rugby Belluno), LUPINI GINO NEIL (Lafert San Donà), MARTANI Andrea (Patarò Calvisano), MASATO Lorenzo (Mogliano Rugby), PRATICHETTI Andrea (Lafert San Donà), ROSSI Simone (Petrarca Rugby), TROTTA Andrea (Petrarca Rugby), VAN ZYL Kayle Deon (Lafert San Donà), VIAN Gianmarco (Lafert San Donà).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter World Rugby Sevens

roberto.santangelo@oasport.it