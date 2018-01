Pattinaggio artistico, Europei 2018: i francesi James-Cipres conducono la gara dopo lo short program. Marchei-Hotarek sfiorano il podio

La prima giornata di gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico, quest’anno in scena sul ghiaccio della Megasport Arena di Mosca, si è conclusa con lo short program delle coppie di artistico.

I francesi Vanessa James e Morgan Cipres si trovano attualmente in testa alla classifica dopo un primo segmento di gara pattinato senza alcun tipo di incertezze sulle note di “Make it rain” di Ed Sheeran. La coppia allenata da John Zimmerman e Jeremy Barrett, dopo aver eseguito come primo elemento un triplo twist chiamato di livello 2, ha snocciolato un ottimo triplo salchow in parallelo, il sollevamento obbligatorio di gruppo tre con un +2 quasi unanime da parte dei giudici e un bel triplo flip lanciato (anche questo con GOE positivo), per poi concludere il programma con la spirale della morte e la sequenza di passi (chiamata di livello 4). Gli atleti transalpini hanno chiuso lo short program con il punteggio di 75.52, loro nuovo primato stagionale, suddiviso in 40.07 (tecnico) e 33.45 (componenti del programma). In seconda posizione si è classificata con sorpresa la coppia russa composta da Natalia Zabiiako e Alexander Enbert, terza classificata agli ultimi Campionati Nazionali, con una prestazione pulita conclusa con 72.95. Qualche imprecisione di troppo per le coppie russe più blasonate: Ksenia Stolbova e Fedor Klimov, complice una caduta della dama sul triplo salchow in parallelo si trovano in terza posizione con 72.05. Ancora peggio è andata alla coppia favorita della vigilia formata da Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov che, a causa di due cadute (una sul triplo toeloop in parallelo, l’altra sul triplo ritberger lanciato), si trovano attualmente in quinta posizione con 70.37 punti, esattamente in mezzo alle due coppie italiane.

Valentina Marchei e Ondrej Hotarek hanno pattinato un primo segmento di gara energico eseguito senza sbavature: molto bene il triplo salchow in parallelo, così come il triplo twist (punto debole della coppia, chiamato di livello due). Convincente il triplo lutz lanciato, il quale ha ottenuto GOE positivi esattamente come la spirale della morte e la combinazione di trottole d’incontro. Dopo aver eseguito correttamente tutti gli elementi gli atleti azzurri si sono scatenati nella divertentissima sequenza di passi, chiamata di livello quattro dal pannello tecnico. Marchei-Hotarek hanno eseguito un ottimo segmento sfiorando il podio e piazzandosi in quarta posizione con il nuovo primato stagionale e personale di 71.89, superando i 71.04 dei Campionati Mondiali di Helsinki dello scorso anno. Qualche imprecisione per Nicole Della Monica e Matteo Guarise, al sesto posto con 64.36, autori di un programma viziato in particolar modo dal triplo salchow in parallelo realizzato solo doppio da Nicole e da un arrivo non preciso dal triplo ritberger lanciato. Ottimo invece il triplo twist, chiamato di livello quattro. Concludono la top 10 gli austriaci Miriam Ziegler e Severin Kieffer (settimi con 63.94), i francesi Lola Esbrat e Andrei Novoselov (ottavi con 57.48), i tedeschi Annika Hocke e Ruben Blommaert (noni con 57.05) e gli israeliani Paige Conners ed (decimi con 52.32).

Il programma libero è previsto per domani 18 Gennaio, ore 17:05 (orario italiano).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO