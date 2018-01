Pallanuoto, Serie A1 2018: risultati e classifica dopo la 13a giornata. Recco soffre nel derby ma è campione d’inverno

La Pro Recco è campione d’inverno: la formazione ligure vince in trasferta 8-13, non senza soffrire, nel derby contro Bogliasco ed infila la 13a vittoria consecutiva in campionato, scongiurando un aggancio targato Sport Management, che pure vince nella difficile trasferta in quel di Savona per 6-11. Tiene il passo il Brescia, che vince a valanga sull’Acquachiara per 17-0. Colpo Ortigia in casa del Napoli in ottica Final Six: i siciliani si impongono 1-2 in trasferta, scavalcando proprio i campani. La Lazio allontana con decisione la zona playout, strizzando l’occhio anzi ai playoff passando a Trieste 3-7. La stessa cosa fa la Florentia, che batte in un match tirato Torino 11-9, mentre in chiave playout è pesantissimo il successo interno nello scontro diretto per 7-4 del Posillipo sul Catania.

Serie A1 pallanuoto maschile – 13a giornata (20 gennaio)

Napoli-Ortigia 1-2

Trieste-Lazio 3-7

Posillipo-Catania 7-4

Savona-Sport Management 6-11

Brescia-Acquachiara 17-0

Florentia-Torino 11-9

Bogliasco-Pro Recco 8-13

Classifica

Pro Recco 39, Sport Management 36, Brescia 33, Savona 25, Ortigia 24, Napoli 22, Lazio 19, Florentia 17, Posillipo 15, Catania 12, Bogliasco 10, Trieste 8, Torino 4, Acquachiara 0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico