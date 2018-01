Pallanuoto, Serie A1 2018: i migliori italiani della tredicesima giornata. Casasola e Bini, reti pesantissime

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, la Pro Recco ha ottenuto il titolo platonico di campione d’inverno, mentre Sport Management e Brescia sono rimaste in scia. Importantissime le affermazioni di Ortigia (in ottica Final Six), Florentia e Posillipo (in chiave salvezza diretta). Andiamo a scoprire i migliori italiani visti all’opera lo scorso sabato.

Giacomo Casasola (Ortigia): in un match tiratissimo e con uno score bassissimo, non da waterpolo, l’azzurro ha consegnato i tre punti ai siciliani siglando l’unica rete con l’uomo in più dell’intero match. Un gol che a fine stagione potrebbe essere determinante in chiave Final Six.

Paride Saccoia (Posillipo): in ottica salvezza diretta il suo sarà un sabato da ricordare, Segna quattro reti al Catania nello scontro diretto, delle quali due nell’ultimo quarto, quando in pratica è lui a scavare il solco decisivo. In questo momento la sua squadra sarebbe salva senza passare dalla lotteria dei playout.

Giacomo Bini (Florentia): toglie letteralmente le castagne dal fuoco ai suoi compagni di squadra segnando cinque gol nell’importante vittoria sul Torino, sbrogliando la matassa di un incontro che sulla carta non avrebbe dovuto essere così complesso. Altro passo vitale verso la salvezza diretta.

Stefano Luongo (Sport Management): sigla tre reti nella vittoria esterna contro il Savona, che consente alla sua squadra di restare in scia alla Pro Recco nella corsa al primo posto in regular season. Sarebbe importante anche solo mantenere la seconda piazza, per entrare in gioco direttamente in semifinale nella Final Six.

Nicholas Presciutti (Brescia): sigla cinque gol all’Acquachiara. Più che per il risultato finale, mai in discussione, queste reti sono importanti sul piano personale, per dare morale all’atleta ed alla squadra nella rincorsa a Pro Recco e Sport Management in campionato e ad un posto in Final Eight in Champions League.













Foto: Comunicato Stampa BPM Sport Management