Pallanuoto maschile, il Settebello prepara l’Europa Cup con la Germania. I 17 convocati

Il Settebello volerà a Berlino per affinare la condizione in vista della prima fase di Europa Cup di pallanuoto, in programma a Palermo dal 15 al 18 febbraio. Per questo motivo il CT Sandro Campagna ha convocato 17 atleti per la trasferta tedesca che avrà luogo dal 25 gennaio al 1° febbraio, quando gli azzurri saranno in common training con la Nazionale teutonica.

Di seguito l’elenco completo dei diciassette convocati:

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Gianmarco Nicosia ed Edoardo Di Somma (Banco Bpm Sport Management), Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto (Canottieri Napoli), Matteo Aicardi, Michael Alexandre Bodegas, Lorenzo Bruni, Francesco Di Fulvio e Oscar Gonzalo Echenique (Pro Recco), Luca Damonte (RN Savona), Giacomo Cannella (Lazio Nuoto), Vincenzo Renzuto Iodice (Jug Dubrovnik).





Staff

Commissario tecnico: Sandro Campagna

Assistente tecnico: Amedeo Pomilio

Team manager: Alessandro Duspiva

Preparatore atletico: Alessandro Amato

Psicologa: Bruna Rossi

Medico: Vincenzo Ciaccio

Fisioterapista: Luca Mamprin













