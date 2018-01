Pallanuoto femminile, verso gli Europei 2018: le possibili novità tra le convocate del Setterosa. Chiappini e tante giovani in arrivo

Tutto pronto per una nuova stagione di grande pallanuoto femminile: il punto clou di questo 2018, in assenza di Mondiali ed Olimpiadi, saranno sicuramente gli Europei, che si svolgeranno dal 14 al 28 luglio in Spagna, a Barcellona. Andiamo a scoprire ruolo per ruolo le possibili novità tra i convocati del Setterosa, vice campione olimpico in carica: Fabio Conti vuole portare la sua nazionale sul podio continentale dopo una campagna iridata a Budapest da dimenticare.

Portiere

Nonostante il cambio di calottina, da Milano a Cosenza, Giulia Gorlero resta di gran lunga l’estremo difensore più affidabile in casa tricolore. Sarà lei a difendere i pali della porta azzurra. Alle sue spalle Federica Lavi sembra aver prenotato il posto di vice Gorlero. Proverà ad insidiarla Fabiana Sparano, che milita nella SIS Roma.

Difensori

Chiara Tabani e Aleksandra Cotti fanno parte del gruppo storico e difficilmente ne usciranno. Sara Dario è stata convocata per la sfortunata manifestazione iridata di Budapest e vuole confermarsi in calottina azzurra. Devono ancora crescere alcune giovani in questo ruolo, ma sicuramente alcune attaccanti verranno adattate a giocare anche in fase difensiva.

Attaccanti

Abbonda la presenza di giocatrici di talento in casa azzurra. Le veterane Arianna Garibotti, Elisa Queirolo, Roberta Bianconi e Giulia Emmolo hanno il posto prenotato. Difficile infatti escludere delle giocatrici con classe e carisma come le sopracitate. La novità più importante è però quella di Izabella Chiappini, italo-brasiliana che ha ottenuto da pochi mesi la naturalizzazione: ancora non si è vista in calottina tricolore, ma dovrebbe essere una delle colonne portanti della nazionale vista la sua esperienza a livello internazionale. Dietro ci sono Domitilla Picozzi, già convocata ai Mondiali, Agnese D’Amico, Arianna Gragnolati e Giulia Viacava tutte pronte a giocarsi le loro chance.

Centroboa

Il ruolo da titolare sui tre metri della difesa avversaria spetta sicuramente a Rosaria Aiello. Sembra essere leggermente uscita dal gruppo invece Valeria Palmieri, protagonista al Mondiale: è attesa sicuramente da Fabio Conti. In netta crescita è Agnese Cocchiere, che milita in casa Bogliasco. Compagna di squadra in Liguria è Giulia Viacava, a volte adattata anche a centrovasca.













