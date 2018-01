Pallanuoto femminile, Italia attesa dal doppio confronto con l’Australia per preparare l’Europa Cup

Saranno ancora due le partite in Australia, contro la selezione del Paese oceanico, che attendono il Setterosa: dopo la vittoria per 12-10 nel primo confronto di ieri, le nostre ragazze sono attese da una conferma importante in vista dell’esordio in Europa Cup, che avverrà in Grecia dall’1 al 4 febbraio. Le due gare si giocheranno domani e domenica, sempre alle 12 italiane.

Rispetto al primo confronto dovrebbe esserci in acqua un minutaggio maggiore per le atlete più giovani: nel primo match oltre al bellissimo poker di Palmieri, con tre gol in superiorità numerica, hanno cantato e portato la croce le veterane Garibotti, Emmolo e Bianconi. Fabio Conti farà rotazione e manderà in acqua tutte le sedici effettive, delle quali una però tornerà a casa, poiché in Europa Cup le rose potranno essere da 15, con 13 giocatrici a referto. Tra le Aussie Stingers, micidiali invece nella prima sfida nelle azioni in parità numerica, dovrebbe ritornare in acqua capitan Webster.

Dopo la fine del common training la formazione azzurra si trasferirà direttamente in Grecia dove affronterà nell’ordine Ungheria, Israele, Germania e Grecia, nel girone che designerà tre delle sei qualificate alla Final Six di Pontereda, in Spagna, che si disputerà dal 23 al 25 marzo. Le altre tre verranno fuori dal raggruppamento che si giocherà ad Oosterhout, in Olanda, che vedrà sfidarsi Croazia, Russia, Spagna, Francia e, naturalmente, Olanda.













Foto: Daniela Bolla