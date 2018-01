Pallanuoto, A1 2018: sabato la dodicesima giornata. Sport Management vuole tenere il passo delle grandi

Una dodicesima giornata leggermente ridotta quella che andrà in scena, come di consueto, di sabato per il campionato di pallanuoto maschile. Saranno infatti solo cinque i match in programma, con due anticipi utili a Pro Recco e AN Brescia per disputare la fase preliminare di Champions League.

Non hanno avuto particolari problemi ieri le due squadre protagoniste degli ultimi campionati ad imporsi negli anticipi. Successi netti sia per i campioni d’Italia, in casa sulla Pallanuoto Trieste per 9-2, che per i lombardi di Sandro Bovo, in trasferta a Roma con la SS Lazio per 10-5. Il gioco passa dunque in mano alla Sport Management che deve tenere il passo delle più titolate: i Mastini, vincendo in casa con il Bogliasco, potrebbero rimanere in seconda piazza solitaria a sole tre lunghezze dai recchelini. In chiave play-off trasferte importanti per Canottieri Napoli e RN Savona, che giocheranno rispettivamente a Catania e a Torino. Vuole sfruttare il turno casalingo l’Ortigia che ospita in Sicilia una Florentia in ottima forma. Sempre da seguire, infine, il derby di Napoli tra Acquachiara e Posillipo, anche se non più valido per le zone nobili della graduatoria.

Giornata 12

Mercoledì 10 gennaio

Pro Recco – Pallanuoto Trieste 9-2

SS Lazio – AN Brescia 5-10

Sabato 13 gennaio

CC Ortigia – RN Florentia

Seleco Nuoto CT – CC Napoli

Acquachiara – Posillipo

Banco BPM Sport Management – Bogliasco Bene

Reale Mutua Torino 81 Iren – RN Savona













Foto: BPM Sport Management – Comunicato Stampa